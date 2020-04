MUORE AVVOCATO, SI SCOPRE CHE ERA POSITIVO AL COVID, CHIUSO IL REPARTO DI NEUROLOGIA DEL MAZZINI

In seguito alla morte di un paziente e alla successiva scoperta della sua positività al Coronavirus, è stato chiuso in serata il reparto di Neurologia dell'Ospedale di Teramo, per procedere alla necessaria sanificazione dei locali. I pazienti sono stati trasferiti in altri reparti ed è stato attivato il protocollo di protezione. Effettuata la sanificazione dei locali, il reparto potrà riaprire. La vittima è un avvocato teramano 60enne affetto da altre patologie e del quale, per le leggi che regolano la tutela della privacy, non riporteremo il nome.