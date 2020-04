FIAMME IN UN DEPOSITO ALLE PORTE DI TERAMO

Nel corso della mattinata di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con un'autopompa, due autobotti e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta in un'area di un'azienda di raccolta di materiali di recupero da destinare al riciclo, in Contrada Fiumicino di Teramo. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno affrontato un incendio di materiali di vario genere di plastica e legno, che aveva originato un'alta colonna di fumo scuro visibile a notevole distanza. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio potesse estendersi a tutta l'area aziendale. Per favorire lo spegnimento dell'incendio si è proceduto allo smassamento del materiale parzialmente bruciato, utilizzando anche un mezzo meccanico messo a disposizione dall'azienda.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Sato di Teramo e i Carabinieri di San Nicolò a Tordino per gli adempimenti di rispettiva competenza.