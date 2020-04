«SIAMO TERAMANI, STRINGIAMOCI LE MANI» PAOLO DI SABATINO COMPONE "TERAMO NEL CUORE" PER RACCOGLIERE FONDI PER IL MAZZINI

È dedicato alla sua città, Teramo, il nuovo brano in uscita il 28 aprile sulle principali piattaforme digitali, composto da Paolo Di Sabatino, pianista, compositore, arrangiatore e produttore tra i più quotati in Italia e all’estero, dal titolo emblematico “Teramo nel cuore”.

Costretto anche lui in casa, a causa delle restrizioni di emergenza per il Covid-19, Di Sabatino ha espresso il suo senso di solidarietà di fronte all’emergenza facendo quel che sa fare: si è seduto al pianoforte e ha regalato a Teramo e a tutti i teramani una piccola grande canzone, un omaggio a una città della provincia italiana, di quelle di cui si parla poco nelle cronache ma che compongono l’ossatura del nostro Paese.

«Il brano è nato quasi per caso – afferma Paolo Di Sabatino – ma lo avevo in mente già da un po’. È un atto d’amore per un luogo, le sue peculiarità e la sua bellezza da cercare e da trovare, a volte in maniera sorprendente e inaspettata, anche e soprattutto dentro noi stessi, il nostro sentire comune di cittadini. Anche Teramo, come tutte le città italiane, sta pagando un grosso tributo alla pandemia del coronavirus - continua Di Sabatino – ma al di là della retorica e delle situazioni emozionali che stiamo vivendo, ho voluto cantare la forza che ha una piccola città di diventare comunità e trovare la capacità di reagire alle difficoltà e di risorgere anche nei momenti più bui».

“Teramo nel cuore” è un capolavoro di semplicità e leggerezza, nelle accezioni più nobili dei termini, che rende vivo e coerente il motto “ripartire dalla cultura e dal bello per rinascere”, spogliandolo della sua retorica; un’operazione che all’arte e alla cultura, vuole legare un’iniziativa di solidarietà resa necessaria dall’emergenza. Il tutto espresso attraverso l’amore viscerale per la propria città, la città in cui Di Sabatino, nonostante i suoi impegni professionali in Italia e all’estero, ha deciso di continuare a vivere con la sua famiglia e alla quale dare il suo contributo anche con l’attività istituzionale di consigliere comunale, nella lista civica Teramo Vive.

«È un atto d’amore per la mia città – conclude Paolo Di Sabatino – un omaggio per veicolarne l’immagine come la musica sa fare e devo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in quest’idea e si sono prestati, (ovviamente a titolo gratuito e nel rispetto delle restrizioni vigenti e delle norme di sicurezza sanitaria ndr) a incidere le singole parti strumentali che poi sono state mixate in studio».

Oltre a Paolo Di Sabatino che ha composto testo e musica, curato arrangiamento e orchestrazione e suonato il pianoforte, hanno collaborato alla realizzazione del brano:

Ethan – voce

Marco Siniscalco – basso Glauco Di Sabatino – drums Tony Neiman - direzione archi