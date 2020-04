I DRONI DEI VIGILI DEL FUOCO CONTROLLANO SPIAGGE E ZONE ROSSE, PER EVITARE "PASSEGGIATE NON AUTORIZZATE"



Nel fine settimana di Pasqua e nella giornata di oggi, anche i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono stati impegnati nell'attività di controllo del territorio provinciale in supporto alla Polizia di Stato.

La collaborazione dei vigili del fuoco è stata avviata su iniziativa della Prefettura di Teramo, con l'obiettivo di fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19. Alle pattuglie della Polizia di Stato in strada si sono affiancati gli aeromobili a pilotaggio remoto con le insegne dei vigili del fuoco, in modo da poter verificare dall'alto la presenza di assembramenti o altre violazioni alle disposizioni che la popolazione è chiamata a rispettare in questa particolare situazione di emergenza nazionale.

I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr), i cosiddetti droni dei vigili del fuoco, sono entrati in azione sulla costa e nella Zona Rossa della Val Fino, con l'obiettivo di intensificare la sorveglianza del territorio. Nel corso dell'attività di videosorveglianza dall'alto si è rilevato un sostanziale rispetto delle misure di isolamento sociale stabilite dal governo. Il drone è pilotato da piloti esperti dei vigili del fuoco di Teramo formati ed abilitati dal Dipartimento nazionale.