L'ULTIMO REGALO DI GIOVANNINO PETTINARO AI BAMBINI: ETIMON, AUDIOLIBRO E GIOCO POSTUMI

Era già tutto pronto qualche mese fa, ma un piccolo contrattempo ne aveva rimandato la pubblicazione, del libro e del gioco abbinato. A Gennaio il progetto aveva ripreso il suo cammino, ma ha subito nuovamente una battuta d’arresto a causa del lockdown.

Da qui l’idea di trasformare il gioco in un audiolibro e la copia cartacea in digitale, per poter rendere fruibile e accessibile la favola a tutte le bambine, i bambini e a chiunque lo desideri.

Un omaggio libero e gratuito alla comunità, che ci fa particolarmente piacere offrire in un momento come questo, per impreziosire il tempo da trascorrere a casa, tra mito e parola.

Abbiamo creato una mail da cui manderemo l'audiolibro e il racconto a chi vorrà: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Vogliamo ringraziare pubblicamente le persone che hanno contribuito a realizzare il “pacchetto” di questa narrazione fantastica. A loro va il nostro più sentito grazie, anche a nome di papà.

Leandro Di Donato (presentazione e revisione)

Valentina Luzi (impaginazione e grafica)

Carmine Di Giandomenico (disegno di copertina)

Eugenio Incarnati (voce audiolibro)

Daniele Di Furia (voce audiolibro)

Anna Di Monte (voce audiolibro)

Mauro e Silvia Pettinaro