USCITE NON AUTORIZZATE / SOLO 29 SANZIONI IERI IN PROVINCIA DI TERAMO

Dopo l'uscita collettiva di Pasqua e Pasquetta, che aveva visto maturare un complessivo di 160 multe in due giorni, ieri in provincia di Teramo sono state solo 29 le sanzioni per le uscite non autorizzate.