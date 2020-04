Nel nome di Valerio un aiuto al popolo teramano



Ospitiamo volentieri questa nota degli amici di Valerio

Anche quest'anno in occasione del compleanno di "Culone" devolviamo la somma di 1200 euro in solidarietà. Beneficiario della somma è il "Banco di Solidarietà", impegnato nella raccolta e distribuzione di beni di prima necessità nei confronti delle famiglie bisognose presenti sul nostro territorio in una fase nella quale, purtroppo, alle difficoltà ordinarie se ne sono aggiunte ulteriori di carattere straordinario.

LE AMICHE E GLI AMICI.

AUGURI VALERIO CULONE, ETERNO RIBELLE!