Cosa succede in città? Da Notaresco guardando l’Europa

Il fenomeno Covid 19, ha messo in luce in molti angoli d’Italia quel genio che tutto il mondo ci riconosce. A Notaresco, il giovane teramano Alessio Procida, 36 anni, qualificato con esperienza ultradecennale nella gestione di emergenze legate all’ambiente, abilitato come “Emergency and Disaster Manager” tramite Master di II° livello presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila. Sta coordinando nella Regione Abruzzo l’attività della PISSTA, una innovativa realtà imprenditoriale che, a supporto di Enti, Aziende Sanitarie, Protezione Civile, e della collettività tutta, garantisce il ripristino delle matrici ambientali a seguito di eventi accidentali. Il campo d’azione è Europeo ed il suo cuore è a Roma, ma la sua attività corre lungo tutte le regioni italiane, con una presenza geografica sempre più capillare nell’espletamento di servizi preziosi per la collettività.

E’ questa l’Azienda che ha realizzato la disinfestazione a Campli, curata personalmente dal giovane, corretto e attivo Sindaco, Federico Agostinelli. Mentre un’altra è stata l’azienda che ha realizzato, il giorno dopo la sanificazione nel Comune farnese che si appresta a ripartire per la fase 2 con la consueta energia. E non è l’unico caso, per l’emergenza mondiale Covid-19, PISSTA ha attivato Unità di Crisi in ogni regione d’Italia e nelle ultime settimane la centrale operativa di è stata letteralmente sommersa di richieste da parte di Enti, Istituzioni, Aziende e Cittadini che, allarmati, hanno richiesto interventi di disinfezione di strade e aree pubbliche, ambienti di lavoro, abitazioni private, ritenendo tali misure utili a contrastare la diffusione del COVID-19

attraverso l’impiego di attrezzature all'avanguardia e di prodotti specifici certificati dal Ministero

Leo Nodari