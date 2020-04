VIRTU', CAMBIA TUTTO: SI POTRA' ANDARE A PRENDERLE AL RISTORANTE, NON C'E' PIU' OBBLIGO DI CONSEGNA A DOMICILIO

Virtù, cambia tutto. Non c’è obbligo di consegna a domicilio, l’ordinanza di Marsilio rende possibile la vendita “in loco”. La conferma è dell’assessore Antonio Filipponi: «Dobbiamo adesso capire come organizzare la cosa, ma sì: è cambiato tutto, non c’è più l’obbligo della consegna a casa, ma potremo andare a prendere le Virtù al ristorante, ovviamente rispettando le distanze e tutte le prescrizioni, ma devo dire che questa cosa mi fa molto piacere… è un frammento di ritorno alla normalità».

Dunque, i nostri ristoratori non dovranno necessariamente consegnare a domicilio, ma potremo tornare con le nostre pentole a fare la fila - a distanza - per celebrare il nostro rito del 1 maggio.