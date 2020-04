DA PIU' DI VENTI GIORNI SENZA TELEFONO IN VIA PEPE, ISOLATO ANCHE UNO STUDIO MEDICO

nulla sono servite, fino ad ora, le pur numerose segnalazioni giunte agli uffici della Telecom. Da oltre venti giorni un cavo “corrotto” della TIM da venti giorni crea disagi gravissimi alla linea telefonica ed internet di molti teramani residenti nella zona di via Pepe, tra i quali il dr. Pasquale Ciunci ed i suoi colleghi di Studio, che sonno collegati con Internet tramite quella linea fuori uso da troppo tempo. Non va certo ricordata l’importanza, in questo periodo, di una totale reperibilità dei medici, così come la possibilità per gli stessi di inviare ricette nella nuova formula “non cartacea. A quello dei medici si aggiunge, dunque, il disagio dei pazienti , che in questo momento di emergenza, oltre a non poter comunicare

con il proprio medico, a volte non possono ricevere via Internet le ricette.

Della vicenda è stato interessato anche l’Assessore Di Bonaventura che sta cercando da giorni di contattare i responsabili T I M – Telecom per far procedere rapidamente alla sostituzione del cavo. Ma per ora tutto tace ed appare difficile da comprendere come una Azienda importante come Tim Telecom non abbia risolto tale emergenza in quasi tre settimane, in questo momento in cui la medicina “via cavo “ è fondamentale per la salute dei Cittadini!