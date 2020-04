Cosa succede in città? ROSETO: STORIE DI VOLONTARI

Queste emozioni arrivano da lontano, dall'Olanda, Annalise e Lamberto , da 3 anni hanno casa a Roseto e tornano appena possono, amano tanto la nostra cittadina, una loro figlia addirittura si è sposata qui.Roseto come tutta l' Italia, è in difficoltà e loro sono pronti ad aiutarla, contattano Rudy Senatore della famosa e storica pizzeria “La piccola Rosburgo”. Vogliono donare 100 pizze per le famiglie bisognose, Rudycontatta la regina del volontariato rosetano, Francesca Martinelli, per la distribuzione.La pizza è ormai il simbolo della solidarietà rosetana, ma non finisce qui. Dall'Olanda arriva un altro messaggio di solidarietà: la famiglia vuole donare anche 100 pacchi alimentari e affidasempre a Francesca l'organizzazione di tutto solo avendo conosciuto via social l’attività meritoria e straordinaria svolta dal “Vicinato di una volta”. E’ troppo bello quello che fanno questi volontari per le famiglia disagiate. Che a Roseto sono tante.A questo punto si manifesta con forza tutta la forza della carità. Con un semplice messaggio, Annalise e Lamberto raddoppiano i pacchi, pur di far felici più persone possibile. Vogliono essere vicini a chi vive un momento difficile è alla bella Roseto che adorano. Non ci sono parole, le emozioni sono tante ed è difficile esprimerle bene . “Il vicinato di una volta” non è un'associazione,ma la gente continua a fidarsi di loro. Anche da così lontano e tutti noi rosetani, non possiamo far altro che dire grazie. Grazie a questa famiglia meravigliosa e a tutti quelli che ci aiutano ad aiutare, alla rete che si è creata tra gruppi e associazioni.I pacchi di alimenti freschi, carne e formaggi, andranno a famiglie seguite dal banco di solidarietà, del Coc e della Caritas .Annalise e Lamberto ci daranno la possibilità di sostentare con ulteriori pacchi, nei mesi che verranno, altre famiglie. Grazie al gruppo Quartiglia, la spesa è stata molltttoo abbondante, perché Quartigliaci ha messo del suo, come sempre.Questa splendida coppia olandese merita la cittadinanza onoraria. E noi la sosterremo. e, comunque al loro ritorno, sarà fatta una grande festa con tutti gli onori.Insieme si può, anche distanti si può essere vicini, grazie a Annalisa e Lamberto per avercelo dimostrato.

Grazie vita, il gruppo Il vicinato di una volta, Roseto e dintorni.

Leo Nodari