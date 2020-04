1 MAGGIO IN MUSICA A MOSCIANO: 25 GRUPPI, 35 MUSICISTI SINGOLI... UN EVENTO STRAORDINARIO

“E’ proprio la Speranza a restare in fondo al vaso di Pandora dopo che tutti i mali se ne sono scappati via, a infettare il mondo. Dunque, acchiappiamola questa Speranza preziosa, ma con delicatezza e con gli occhi dei nostri figli. Usciremo da questa tempesta. Insieme ce la faremo”. E’ con questo aulico richiamo, ma di straordinaria forza evocativa, che la Proloco Musiano del Presidente Tonino Di Matteo ha organizzato per domani un evento straordinario: IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO. Una vera kermesse on line, dalle 15 alle 19 (ma vedrete che l’emozione sarà anche più lunga), che vedrà alternarsi 25 gruppi e 35 musicisti singoli, in una grande festa della musica e della rinascita, che segna sul filo delle note e nel cuore di tutti quelli che vi parteciperanno il primo passo di quella ripartenza che tutti vogliamo vivere. Una grande festa impreziosita dalla partecipazione del “paesologo” Franco Arminio



GUARDA IL VIDEOPROMO