FINISCE A COLTELLATE UNA LITE NEI GIARDINI COMUNALI

E' finita a coltellate, una lite scoppiata questa mattina a Roseto, nei pressi dei giardini comunali. Un uomo di 38 anni è finito in ospedale con ferite al torace. SI tratterebbe di una lite tra tossicodipendenti per questioni di spaccio. I Carabinieri stanno indagando e per le prossime ore sono attesi sviluppi.