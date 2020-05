LA FONDAZIONE TERCAS RIAPRE AL PUBBLICO ECCO COME FARE PER L'APPUNTAMENTO

La Fondazione Tercas , che ha sempre continuato ad assicurare le sue attività in modalità smartworking, comunica che da oggi, 4 maggio, gli uffici hanno ripreso ad operare nella sede di Palazzo Melatino.

Al riguardo si comunica che la Fondazione ha provveduto ad adottare il proprio Protocollo Aziendale e a disciplinare il ricevimento del pubblico previo appuntamento telefonico: 0861-241883 – 252881

Gli uffici della Fondazione Tercas sono aperti nei giorni feriali nelle seguenti fasce orarie:

LUNEDI’ e MARTEDI’

Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 10,30

Pomeriggio: dalle ore 13.45 alle ore 18.00

GIOVEDI’

Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12,30

Pomeriggio: dalle ore 13.00 alle ore 18.00

MERCOLEDI’ e VENERDI’

mattino dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Tel. 0861.241883 – 0861.252881

Fax 0861.242800

Email: – per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

– posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

