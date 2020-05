BORSE DI STUDIO, FIORETTI AUTORIZZA LE ADSU A FINANZIARE TUTTI GLI STUDENTI AMMESSI IN GRADUATORIA AL 30 APRILE

Alle azioni messe in campo sin dal principio della pandemia, per contrastare i dannosi effetti della crisi in atto, l’assessore all’Istruzione, Piero Fioretti, promuove una ulteriore risoluzione e autorizza con deliberazione le Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti- Pescara, L’Aquila e Teramo allo scorrimento totale delle graduatorie degli studenti universitari idonei all’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2019/2020. A seguito di una fattiva e propositiva interlocuzione con le Aziende DSU territoriali di riferimento, l’Assessore si impegna con DGR a reperire le risorse economiche necessarie al fine di finanziare le borse di studio agli studenti universitari idonei alla data 30.04.2020, ma ad oggi non ancora sovvenzionati. “la Suddetta disposizione costituisce una misura indispensabile per assicurare il godimento del diritto allo studio, diritto inderogabile della persona” dichiara l’Assessore all’Istruzione della Regione. Pertanto Fioretti, uditi i pareri e le difficoltà rappresentati dalle Aziende DSU regionali, soddisfa all’atto pratico quanto sollecitato dalle parti sociali.

L’Assessorato all’Istruzione individua le coperture necessarie all’erogazione delle borse di studio, nella riprogrammazione finanziaria in corso, per un importo complessivo di € 2.891.856,92, sono riportate di seguito le cifre per ciascuna Azienda DSU: Azienda DSU di Chieti € 1.861.757,70; Azienda DSU di Teramo € 269.008,67; Azienda DSU di L’Aquila € 761.090,55.

L’Assessore Fioretti conclude: “Obiettivo prioritario della deliberazione è garantire agli studenti meritevoli gli strumenti imprescindibili per un percorso universitario idoneo e virtuoso. L’emergenza epidemiologica e le innumerevoli difficoltà sociali ed economiche, che vivono gli abruzzesi in questo complesso periodo storico, danneggiano ancora più fortemente le categorie vulnerabili, le mie azioni sono dirette alla tutela dell'istruzione, quale settore cardine ed elemento fondante della comunità, al fine di garantire una ripartenza corretta e dinamica”. L’Università deve necessariamente ricoprire un ruolo capitale nella ripresa del paese, appare quindi essenziale un intervento deciso e mirato alle esigenze degli studenti, al fine di evitare la stagnazione di un ramo così delicato e al contempo basilare per la rinascita del nostro martoriato territorio.