DALL’ASFALTO “GRATTATO” RIEMERGONO ANTICHI MATTONI AL CENTRO DI TERAMO

Mattoni. Sono mattoni, quelli che la “grattata” dell’asfalto all’angolo della chiesa del Santo Spirito, ha riportato alla luce. Mattoni, forse di una pavimentazione preesistente all’asfaltatura, che però sembra - e lo diciamo da non esperti - di certo più gradevole in un centro storico di quella attuale. Sarebbe interessante, a questo punto, viste anche le condizioni del manto stradale, studiare le condizioni e le dimensioni della preesistente pavimentazione, per capire se possa essere eventualmente ripristinata.

(Foto Luca Boschi)