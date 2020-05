VIDEO / CINGHIALI IN CITTA' A TERAMO, NEI CAMPI DI VIA MANTHONE'

Branco di cinghiali avvistati alle porte della città, nei campi di via Manthonè, a poche decine di metri dal parco fluviale. Nel filmato amatoriale, si notano chiaramente esemplari adulti e cuccioli che attraversano le campagne in cerca dicibo.I cinghiali sembra che provenissero dalla direzione del Tordino, risalendo, per intenderci dai campi a valle del vecchio Stadio Comunale e del ristorante il Mulino.

