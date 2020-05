I DENTISTI TERAMANI DONANO 6 ELETTROVENTILATORI AL MAZZINI

La sezione teramana dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) ha donato 6 respiratori elettroventilati completi di filtri e ricambi al reparto Malattie Infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo, diretto dal dottor Pierluigi Tarquini.

I dispositivi ad alta tecnologia consentiranno al personale sanitario di lavorare in sicurezza durante il periodo dell’emergenza COVID-19 e rimarranno in dotazione al reparto per qualsiasi necessità futura. La somma necessaria all’acquisto del materiale è stata raccolta grazie alle donazioni di numerosi dentisti della provincia.

“Già nello scorso mese di marzo– spiega il presidente ANDI Teramo, Luca De Santis– ci eravamo attivati per donare i dispositivi di protezione individuale in nostro possesso alle strutture sanitarie del territorio, con questo gesto vogliamo ribadire la vicinanza e la gratitudine dei dentisti ai colleghi medici e agli infermieri duramente impegnati a fronteggiare in prima linea quest’emergenza. Noi dentisti mettiamo sempre la sicurezza degli operatori e dei pazienti al primo posto e poter dare un contributo in questa direzione ci rende orgogliosi. Il vantaggio di poter svolgere le mansioni sanitarie con maggiore tranquillità sarà un beneficio sia per il personale sia per l’intera popolazione”.