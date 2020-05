SUGLI SCHERMI DI AEROPORTI E METROPOLITANE DI TUTTA ITALIA IL LIVE SHOW DELLA TERAMANA NANCY FAZZINI

Nancy Fazzini porta l’Abruzzo nelle più grandi città d’Italia. In onda live negli schermi di aeroporti e metropolitane

Il live short piano e voce di "Sottovoce" di

Nancy Fazzini per Convertino Management, presentato da Magilla Spettacoli di Galantucci, sarà in onda nella settimana dall’11 al 17 maggio su 433 schermi e 80 stazioni nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova e in 15 Aeroporti d’Italia.

Nancy Fazzini cantautrice e speaker Teramana partner di Indipendenttv, anche questa volta, porta sui grandi schermi la sua città.

Il pezzo andrà in rotazione con i brani di altri 5 artisti Italiani selezionati da #MetroMusic by Telesia. Dal 12 Maggio alle 18.00 lo short del brano live potrà essere visto sulla pagina Facebook www.facebook.com/TelesiaTv .