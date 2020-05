Cosa succede in città? / PARTE DA TERAMO UN IMPORTANTE QUESTIONARIO PER IL COVID

La Dot.ssa Lampis e la Dott.ssa Colaiuda lanciano da Teramo un importante questionario psicologico e scientifico che sta riscuotendo un grande successo a livello nazionale. A seguito dell'emergenza Covid-19 il gruppo di ricerca, sta raccogliendo dati sul benessere psicologico della popolazione in Fase2. L’importante questionario è in forma anonima, richiede un tempo di compilazione minimo e consente alle due studiose di raccogliere informazioni - esclusivamente - a fini scientifici. Io Vi invito a compilarlo e qualora aveste la possibilità a divulgarlo ai vs. contatti. Si chiede cortesemente all'intervistato di rispondere alle seguenti domande rispetto al periodo di quarantena che ha vissuto e/o sta vivendo. il questionario è completamente anonimo, sarà utilizzato solo per scopi scientifici e i dati verranno analizzati in forma aggregata. Il seguente questionario intende indagare l'impatto emotivo e cognitivo del Corona Virus sulla popolazione adulta ed i conseguenti effetti psicologici. I dati raccolti verranno trattati secondo il rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Lette le informazioni sopra descritte acconsente alla compilazione del modulo. ringraziamo per la partecipazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyGsYLAqqsAJ41lUO5ozI4YFmGMGBFEZZtrNTof7YCas-0Wg/viewform?usp=sf_link

Leo Nodari