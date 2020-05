SI E' SPENTO L'AVVOCATO TERAMANO WALTER MAZZITTI

Si è spento nella notte a Torino, dove era ricocerato in attesa di un trapianto di polmoni, l'avvocato teramano Walter Mazzitti. Soffriva da tempo di una grave patologia respiratoria, che non gli aveva comuqnue impedito di continuare con la consueta attenzione, curando importanti provvedimenti legislativi, nell'ambito del suo incarico di consigliere di paloazzo Chigi. Già candidato Sindaco e per anni presidente del Parco del Gran Sasso, Mazzitti era una personalità di grande rilievo, che ha speso molti anni nella cura dei valori culturali di Teramo e d'Abruzzo, Era stato anche presidente dell'Archeoclub.

Ecco una sintesi del suo impegno:

Avvocato libero professionista, patrocinante in Cassazione. Dal 2008 esperto giuridico nell’ambito della Struttura di Missione istituita presso il DAGL della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, con compiti di studio, analisi e valutazione delle implicazioni economicofinanziarie dei provvedimenti normativi, nonché consigliere giuridico con l’incarico di istruire

e formulare pareri su provvedimenti normativi relativi ai diversi settori dei beni culturali llavori pubblici, agricoltura, turismo, con specifico riguardo ai settori ambientale ed energetico

(risorse idriche, aree protette, rifiuti, energia, politica del territorio e sviluppo locale, servizi pubblici locali di rilevanza economica). In rappresentanza della Presidenza del Consiglio è

stato componente del Tavolo Tecnico in materia dei Servizi Pubblici locali di rilevanz economica istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In qualità di esperto è stato

membro della Commissione permanente di coordinamento del “Tavolo interistituzionale per la risoluzione delle criticit{ interessanti la citt{ di Taranto e l’Area Jonica” istituito presso il

DAGL della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È altresì componente del Gruppo di Studio per la redazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo nel 2009.

Magistrato onorario negli anni ’80, su nomina del Consiglio Superiore della Magistratura con funzioni di Reggente delle Preture Mandamentali di Campli e Civitella del Tronto (TE), ha

concentrato la sua funzione sui temi della tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, del paesaggio e delle risorse idriche. Consigliere giuridico dei Ministri dell’Ambiente e dei Lavori

Pubblici in diversi Governi. Ha rappresentato il Governo italiano in Conferenze Internazionalinel settore delle risorse idriche e dell’ambiente. Ha ricoperto incarichi nazionali e

internazionali in tema di vigilanza, cooperazione e gestione delle risorse idriche e ambiente: Presidente del Comitato di Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche (legge Galli). Presidente

della Commissione Interministeriale per la Politica dell’Acqua nel Mediterraneo. Presidente della Task Force Europea sull’acqua nel Processo di Pace in Medio Oriente. Presidente del

SEMIDE (Sistema Euro-Mediterraneo per l’Informazione per la Gestione dell’Acqua). Presidente del REMOB (Rete Mediterranea delle Autorità di bacino). È esperto nazionale per

l’acqua in seno all’Unione per il Mediterraneo. È Senior International Expert (SIE), categoria 1, abilitato ad intervenire in area di conflitto e post-conflitto (classificazione UE). È esperto del

Ministero degli Affari Esteri nel settore della cooperazione. E’ esperto per i temi ambientali presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente.

Coautore di Codici coordinati e commentati nei settori dei beni culturali, acque e alimentazione. Autore di numerosi studi e articoli di settore.

STUDI

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1975 presso l’Universit{ Abruzzese agli Studi “G.

D’Annunzio” con tesi in Diritto del Lavoro comparato.

Diploma in Diritto Comparato conseguito nel 1974 presso la Facoltà di Diritto Comparato

dell’Universit{ di Strasburgo (Francia).

II° Diploma in Diritto Comparato conseguito nel 1975 presso la Facoltà di Diritto Comparato

dell’Universit{ di Strasburgo (Francia).

Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Diritto Europeo presso l’Universit{ di Parma.

Avvocato libero professionista dal 1997. Patrocinante in Cassazione.

1. INCARICHI

Consigliere giuridico presso il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del

Consiglio dei Ministri dal giugno 2008.

Esperto nazionale per l’Acqua in seno all’Unione per il Mediterraneo (Barcellona).

Presidente onorario del SEMIDE (Sistema Intergovernativo Euro-Mediterraneo per

l’Informazione nel settore dell’acqua) con sede in Sophie Antipolis (Francia).

Presidente onorario del REMOB ( Rete Mediterranea delle Organizzazioni di Bacino ) con sede

in Valencia ( Spagna ).

Membro del Comitato Direttivo dell’ME ( Institut Méditerranéen de l’Eau ) Marsiglia (Francia

).2. ESPERIENZE NEL SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE

Senior International Expert (SIE), categoria 1, nel settore dell’acqua. (classificazione UE)

impiegabile in zone di conflitto e post-conflitto.

Esperto del Ministero degli Affari Esteri nel Processo Multilaterale di Pace in Medio Oriente.

Esperto nazionale per l’acqua nominato dal Governo italiano in seno all’Unione per il

Mediterraneo dal 15 gennaio 2009. In tale veste nel 2011 è stato promotore per

l’approvazione, da parte dai 44 Paesi aderenti all’Unione per il Mediterraneo, di un progetto

per la realizzazione di un impianto di desalinizzazione nella Striscia di Gaza che fornirà acqua

potabile ad oltre 500.000 palestinesi. Per tale ragione ha ricevuto una nota ufficiale di

encomio dal Ministro dell’acqua dell’Autorit{ Palestinese.

Presidente del SEMIDE (Sistema Euro-Mediterraneo per l’Informazione nel settore

dell’Acqua) con sede in Sophie Antipolis (Francia) dal luglio 2008 al 2014. Attualmente

Presidente Onorario.

Esperto nel Progetto “ Towords a Community of Water and Energy in The Middle East”

promosso da CITIPAX ( Centro Internacional de Toledo por la Paz), IEMED ( Institut Europeu

de la Mediterania ), IPEMed ( Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen ),

Barcellona 2010.

Capo Delegazione del Governo italiano nella Conferenza dei Ministri del Partenariato EuroMediterraneo sulla gestione dell’acqua tenutasi ad Amman nel dicembre 2008.

Presidente, su nomina UE, dal 2000 al 2008 , della Task Force Europea sull’Acqua per il

Processo di Pace in Medio Oriente, istituita presso il Segretariato Generale del Consiglio dei

Ministri dell’UE (Bruxelles). In rappresentanza dei Paesi Membri è stato incaricato di favorire

il negoziato per la ripartizione delle risorse idriche e la cooperazione fra i paesi coinvolti nel

processo: Israele, Giordania, Autorità Palestinese, Libano e Siria.

Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia per la Cooperazione

Internazionale dal 2009 al 2010.

Presidente, dal novembre 2007, su nomina dei 18 Paesi aderenti, della Rete degli Organismi di

Bacino dei Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente (RIOB) con sede a Valenza, Spagna.

Attualmente ne è Presidente Onorario.

Presidente, dal maggio 2001 al 2005, su nomina del Presidente della Giunta della Regione

Lombardia, del Comitato Tecnico Scientifico a supporto degli Assessorati Risorse idriche e

Energia e servizi di Pubblica utilità e Ambiente della stessa Regione. In tale funzione ha

coordinato i lavori preparatori per la emanazione della Legge Regionale, approvata, sui Servizi

di Pubblica Utilità.

Coautore dello Studio per il Ministero dei LL.PP. “ La domanda di acqua in Puglia e i rapporti

con le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo” ( Mazzitti – Sabato- 2003 )

Coordinatore e responsabile scientifico, dal 2001 al 2005, su incarico dell’IRER (Istituto

Regionale di Ricerca della Lombardia) per “l’attivit{ relativa alla realizzazione degli studi

preliminari alla redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del d.lgs 152/99 e per

l’attivazione dell’Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati della Regione Lombardia.

Componente del Gruppo di Lavoro per la gestione delle Risorse Idriche istituito dal Ministro

per i Lavori Pubblici in data 28 novembre 2001 con sede presso lo stesso Ministero.

Presidente (D.P.C.M. dell’1-12-1994 ) dal 1994 al 2000, del Comitato di Vigilanza sull’Uso

delle Risorse Idriche in attuazione della legge 5-1-1994 n. 36 di riforma del servizio idrico

nazionale, incaricato, in particolare, di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicit{ dei

servizi idrici, la regolare determinazione di programmi di attività e di iniziative poste a

garanzia degli interessi degli utenti e la elaborazione del metodo normalizzato per la

determinazione delle tariffe dell'acqua.

Presidente, dal 1997 al 2002 (D.P.C.M. del 27-9-97 e successive modifiche) della Commissione

Interministeriale per la Politica dell’Acqua nel Mediterraneo (composta dai Ministeri degli

Affari Esteri, dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici, delle Politiche Agricole e dei Servizi Tecnici

Nazionali della Presidenza del Consiglio).

Coordinatore, su incarico del Ministro dei Lavori Pubblici e in esecuzione dei compiti

assegnatigli dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della seconda Conferenza Ministeriale

Euro-Mediterranea sulla gestione dell'acqua che si è tenuta in Italia, a Torino, nel dicembre

del 1999 ed ha presieduto la Conferenza preparatoria dei Direttori Generali dei 27 Paesi

coinvolti. Ha curato l’organizzazione della Conferenza e la relativa comunicazione.

Coordinatore, nel dicembre 1997, a Napoli, della Conferenza Euro-Mediterranea dei Direttori

Generali dell'acqua dei 27 Paesi aderenti al Processo di Barcellona, i quali, in esecuzione della

decisione assunta dai Ministri nella Conferenza Euro mediterranea tenutasi a Marsiglia,

nell’anno 1996, hanno approvato il SEMIDE (Systeme Euro-Mediterraneen d’Information sur

les savoir-faire dans le Domaine de l’Eau), per favorire il miglioramento della gestione

dell’acqua nel bacino del Mediterraneo attraverso lo scambio delle informazioni e del Know

How.

Consulente del Governo Giordano per la valutazione dell’impatto ambientale del DISI, uno dei

più imponenti progetti infrastrutturali nel settore idrico nella Regione Mediorientale (anni

2003-2004).

In qualità di rappresentate del Governo italiano, ha preso parte a numerose Conferenze e

meeting internazionali sulla gestione delle risorse idriche.

Pubblicazioni

Codice della Legislazione delle Acque - Giuffrè Editore - 1998.

L’Acqua in Italia - Ministero dei LL.PP- Roma 1997.

L’Acqua e la Terra - Fondazione Sir Walter Becker - Roma 2004.

Ha fondato dal 1997 e dirige la Newsletter del SEMIDE (Sistema Euro- Mediterraneo per lo

scambio delle Informazioni nel settore dell’Acqua), Sophie Antipolis, Francia.

È autore di numerosi articoli giuridici e di politica dell’acqua.

3. ESPERIENZE E INCARICHI ISTITUZIONALI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

V. Presidente, dal 1998 al 2002 del Consiglio di Amministrazione della Società Autostradale ex

SARA, ora Strada dei Parchi, gestrice dei tronchi autostradali A24 e A25.

Consigliere giuridico nel 1994 del Ministro dei LL.PP (XI Legislatura).

Presidente, su nomina del Ministro dei LL.PP, della Commissione di Vigilanza dell’ANAS sulla

gestione autostradale della S.A.R.A. dei tratti autostradali A24 e A25 dal 1994 al 1998.

Consulente giuridico, dal 1994 al 1997, del Ministero dei LL.PP per la gestione del contenzioso

inerente alla attività di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo Sviluppo

del mezzogiorno (AGENSUD).

Presidente, nel 1994, su nomina del Ministro dei LL.PP, del Comitato di Studio per la

promozione degli investimenti delle opere pubbliche all’Estero.

4. INCARICHI ED ESPERIENZE NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Presidente, dal 1989 al 2007, di Archeoclub d’Italia Onlus, In tale veste ha promosso negli

anni molteplici attività promozionali che hanno contribuito ad accrescere la sensibilità e

l’attenzione dei cittadini verso il patrimonio culturale del Paese. Ha promosso progetti,

sostenuti da efficaci strumenti di comunicazione che hanno anticipato strategie, soluzioni e

modelli gestionali del patrimonio culturale nazionale.

Membro del Comitato Nazionale di volontariato di Protezione civile per i Beni Culturali dal

1989 al 2000.

Membro della Commissione paritetica per il Volontariato presso il Ministero dei Beni Culturali

dal 1989 al 1997.

Ispettore Onorario per l’Archeologia (triennio 1991-1993) su nomina del Ministro per i Beni

Culturali.

Componente, nel 1991, della Commissione Ministeriale per la riforma del Sistema Museale

Nazionale.

Membro, su nomina del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del Consiglio Nazionale per i

Beni Culturali, dal 2002 al 2005, nonché membro del Comitato di Settore per gli Istituti

Culturali Italiani, fino al 2006 .

Membro del Comitato Tecnico per la Programmazione Archeologica della Regione Marche dal

1995 al 1998.

Membro della Commissione Scientifica istituita presso la Soprintendenza

Archeologica d’Abruzzo per la realizzazione del Parco Archeologico di Teramo.

Professore a contratto, nell’anno Accademico 2000-2001 nel “Corso di Storia e Fonti della

Gestione dei Beni Culturali” nell’Universit{ di Brescia.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la gestione del Museo

Archeologico di Chianciano Terme dal 1997 al 2002.

Membro, dal 1999 al 2001, del Consiglio di Amministrazione e successivamente Presidente

della ALES SPA, società pubblica che opera nel settore dei Beni Culturali costituita dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Italia Lavoro SPA, Agenzia del Ministero del

Lavoro.

Membro del Comitato dei Promotori di “SYMBOLA”, Fondazione per le Qualità Italiane.

Pubblicazioni

Codice dei Beni Culturali, commentato con la giurisprudenza (ed. Giuffrè) 1994. I edizione.

Codice dei Beni Culturali, commentato con la giurisprudenza (ed. Giuffrè) II edizione 2007.

Volume “Teramo archeologica- repertorio di monumenti”. Tercas Teramo,1980.

Volume “Tra Mali e Beni Culturali” - raccolta di articoli, Deltagrafica edizioni, Teramo, 1994.

Volume “Abruzzo una storia da scoprire“, Carsa Edizioni, Pescara, 2000.

Teramo, guida della città. Deltagrafica edizioni

Ha diretto “Antiqua” rivista nazionale per la politica dei Beni Culturali, dal 1989 al 2004 e fino

al 2007 il Notiziario Archeoclub d’Italia.

Ha fondato e dirige dal 1996 “ABC Abruzzo Beni Culturali”, Rivista regionale di politica di

Beni Culturali.

È autore di numerosissimi articoli di settore.

5. ESPERIENZE ED INCARICHI ISTITUZIONALI NEI SETTORI AMBIENTE-TURISMO

Esperto presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, dal febbraio

2017.

Componente della Commissione di Valutazione degli Investimenti e di Supporto alla

programmazione e di Gestione degli Interventi Ambientali (COVIS) presso il Ministero

dell’Ambiente, dal 2008 al 5 agosto 2013.

Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dal marzo 2002 al febbraio

2007.

Componente, in qualit{ di esperto giuridico, del Gruppo di studio per la redazione del “Codice

del Turismo” (2009).

Componente del Comitato Direttivo dell’Osservatorio dei Parchi Europei (OPE) con sede nel

Parco Nazionale delle Cinque Terre (Riomaggiore) dal 2005 al 2007.

Componente della Giunta Esecutiva e del Consiglio della Federazione Italiana Parchi

(Federparchi) dal 2002 al 2007.

Componente del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti

della Laga dal 1994 al 1995.

Promotore, nel 1994, della Legge Regionale Abruzzo istitutiva della Riserva Naturale “Gole

del Salinello”, successivamente inglobata nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e

Monti della Laga.

6. ESPERIENZE ED INCARICHI ISTITUZIONALE NEL SETTORE DELLE FINANZE

Membro, dal 1994 al 1999, su nomina del Ministro del Tesoro, della Commissione Consultiva

delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Membro della Commissione Tributaria di primo grado di Teramo dal 1983 al 1987.

7. RICONOSCIMENTI

Onorificenza di “Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana”, conferita dal Presidente

della Repubblica con decreto in data 27.12.2014.

Onorificenza di “Commendatore al Merito della Repubblica Italiana“ conferita dal Presidente

della Repubblica con decreto in data 27.12.2008.

Onorificenza per la Cultura dalla Fondazione “Obnovu Spomenika Culture Hrvatske” del

Ministero della Cultura della Repubblica Croata, Zagabria, 1992.

“Airone d’Argento 1991” per meriti ambientali conferito dalla Rivista AIRONE

Premio Labris d’Oro per la Pace, Vico nel Lazio, Roma, 1993.

Premio “Samnium per la cultura” Castel di Sangro, 2002.

Premio “Luigi D’Angiò per la cultura” Citt{ di Bisceglie, 2006.

Premio “ Il Guerriero, l’Uomo dell’anno”, per l’Ambiente, Capestrano, 2004.

Riconoscimento “ l’Uomo dell’anno” per la gestione del territorio, del Parco Nazionale del

Gran Sasso e Monti della Laga, dai Giovani Industriali della Confindustria Abruzzo, 2005.