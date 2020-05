L’OPINIONE / UN MEDICO CI SCRIVE : A TERAMO TROPPA GENTE IN GIRO

Venerdi attorno alle 10,00 sono andato per un Bancomat urgente nella filiale Unicredit di Piazza Martiri. E ho trovato una fila di almeno 20 persone. In un’ora di fila è stato un continuo via vai. Mi sono così deciso a scrivere perché a Teramo sono troppe le persone infette che circolano liberamente. Tra loro ci sono certamente delle persone infette. Lo dicono le nuove diagnosi, soprattutto quelle fatte in città, che interessano coloro che dopo giorni sono riusciti a fare il tanto sospirato tampone. In poche parole sono quei cittadini infetti da tempo che fino a questo momento non avevano avuto una diagnosi certa. perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero di infettati, che ora tornano in circolazione. È evidente che sono necessari maggiori controlli. Fa bene il Sindaco a minacciare una chiusura degli spazi. Mi chiedo perché da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell'uso dei test rapido, il pungidito, che poteva comunque essere utile.Sarebbe stato opportuno intervenire immediatamentefacendo il test ad ogni dubbio emerso . Se fosse stato avviato il tracciamento dei contatti prima, adesso ci sarebbe stata più tranquillità nel riaprire. Il dato di fatto è che con la fase 2 si possa ritornare a una situazione di pericolo, e non solo in Abruzzo e Pescara, ma anche a Teramo. A questo punto ci si deve affidare all’attenzione e alla responsabilità dei cittadini. Ma in giro ci sono però troppe persone, L’ Italia, e l’Abruzzo, stanno vivendo una situazione sanitaria, economica e sociale molto difficile. Il senso di responsabilità delle persone è fin qui stato encomiabile: in larghissima maggioranza siamo stati prudenti, ligi ai pur duri sacrifici imposti dai decreti. Serve ancora prudenza. E’ importante non credere che sia finita. E’ importante continuare a rispettare le regole. Se non passa la cultura della responsabilità passeremo dei guai. Si potrebbe aprire uno spiraglio e diventare una breccia. In questo caso occorre sperare che non cada la diga. Non dobbiamo vanificare gli sforzi della fase 1. I cittadini devono assumere le responsabilità , non occorronopiù vigili, non è un guardie e ladri, non è un gioco . Non possiamo permettercelo . Usiamo la testa tutti anche perché senza testa c'è l'1% dei cittadini e non bisogna permettere che questo 1% metta in difficoltà il 99%". Non possiamo permettere che quattro scalmanati uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Potevamo essere inconsapevoli, non pienamente consapevoli, due mesi fa , ma ora no, dopo tutto quello che abbiamo visto in Abruzzo. La disciplina certo è più facile da assicurare se a fronte dei sacrifici si indica una strada sicura e si mantengono le promesse. Fin qui, ha ragione a sottolinearlo, moltissimi imprenditori e lavoratori che hanno accettato la durezza del lockdown senza protestare non hanno ricevuto aiuti reali. Niente soldi e niente certezze sulla riapertura. Da qui, la nascita di proteste. Ma servono buon senso e. Per il bene di tutti.

Lettere firmata

Sintesi a cura di Leo Nodari