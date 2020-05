"CIAO CRI!", IL TOCCANTE VIDEORICORDO DEGLI AMICI DEL MOTOCICLISTA SCOMPARSO

QUESTO E' IL VIDEORICORDO CHE GLI AMICI DI CRISTIAN DE BERARDINIS HANNO REALIZZATO PER L'AMICO SCOMPARSO NEL TRAGICO INCIDENTE STRADALE

...dove le parole non esistono e non servono a cambiare questa cruda realtà...a noi tutti spetta il compito di non offuscare mai il pensiero meraviglioso che abbiamo di te...Questo video è per te, da parte di tutti noi, che sposavamo le tue stesse passioni e dove tu ci hai regalato la tua grande Amicizia...

Ciao Crì!

I tuoi amici

GUARDA IL RICORDO