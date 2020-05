I LAVORATORI DELL’AVICOOP DONANO ALLA TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA DEL MAZZINI



"Su iniziativa dell'operaia Antonella Marziani (iscritta UILA-UIL), i lavoratori e le lavoratrici dell' AVI. COOP di Controguerra (TE), azienda di trasformazione facente capo al Gruppo Amadori, hanno donato € 400 alla terapia intensiva Cardiochirurgia dell'Ospedale Mazzini di Teramo, centro di riferimento ECMO in Abruzzo, una metodica di assistenza cardiorespiratoria salva vita.

La Sanità pubblica sta attraversando un momento critico. Non ci sono risorse per acquistare macchinari salva vita.

Ecco la nostra raccolta fondi vuol esser da sprone per tutti coloro che sono ancora in grado di poter donare anche solo quanche euro, in un'ottica di spirito comunitario senza il quale si diviene atomi soli, disperati e sparpagliati.

Scelte scellerate stanno portando la nostra Sanità ad un punto di non ritorno, e se è vero come e vero che la "Cosa Pubblica" dovrebbe essere bene amministrata dalle nostre istituzioni, è però altrettanto vero che le donazioni dei singoli cittadini molto possono ancora fare per salvare la vita di molti, e comunque dare un po' di "ossigeno" al malato quasi terminale chiamato Sanità pubblica.

Il piccolo esempio delle maestranze dell' AVI. COOP possa accendere i cuori di chi è ancora in grado di donare, perché non versante in situazione di indigenza economica."