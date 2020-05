CAMPLI, TORNA IL MERCATO, BUONA LA PRIMA

È andato tutto per il verso giusto questa mattina a Campli, in occasione del ritorno del mercato domenicale. Aperto alle sole attività alimentari e agroalimentari, in linea con il DPCM del Governo, il mercato si è svolto nell’area di Fosso di Manso, nel pieno rispetto delle misure messe a punto dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli, per garantire la distanza sociale e le precauzioni igienico-sanitarie.



“Ringrazio anzitutto i cittadini - commenta il Sindaco - per il grande senso di responsabilità e l’attenzione nel rispettare le regole. Si tratta di un passo importante nel percorso di ritorno alla normalità, un momento molto atteso dai commercianti che hanno bisogno di tornare a lavorare. Dobbiamo affrontarlo con cautela, ma anche con ottimismo. Grazie alla Protezione Civile, ai Vigili Urbani, alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa Militare e a Soccorso Farnese per la collaborazione, anche nelle prossime settimane”.



Prossimo appuntamento, mercoledì, con il ritorno del mercato anche a Sant’Onofrio.