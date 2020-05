TERAMO PIANGE LA SCOMPARSA DI ITALO DI DALMAZIO

Si é spento nel tardo pomeriggio ad 80 anni Italo Di Dalmazio, conosciutissimo esponente della vita pubblica e della politica teramana, nonché instancabile promotore di cultura. Combatteva da tempo contro una malattia che non ne aveva domato le pulsioni culturali, che continuava a nutrire seguendo da vicino il Coro Verdi, facendosi testimone della straordinaria tradizione musicale folclorica aprutina. Civitellese, amante della sua Rocca, fu inventore di quelle fortunatissime Cene del Governatore, antesignane di tante altre rievocazioni. Impossibile rievocarne le cariche pubbliche, il suo è stato un cursus honorum completo, sia a livello comunale sia a livello provinciale, e fu proprio dal suo ufficio in via Milli che cambió per sempre l’inerzia culturale di tutto il Teramano. Un’eredità, in politica e nella proposta culturale, raccolta dal figlio Mauro, già assessore regionale, che oggi piange coi fratelli Jimmy e Aannapaola la scomparsa di un padre, che ha saputo essere un esempio straordinario di vita, di impegno e di fede.