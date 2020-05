“CIVITELLA PERDE UNO DEI SUOI FIGLI MIGLIORI” - LA SINDACA RICORDA ITALO Di DALMAZIO

​ Con la morte di Italo Di Dalmazio l’intera comunità di Civitella del Tronto perde uno dei suoi figli migliori.

​Italo era nato nella piccola frazione di Piano Risteccio e, nonostante avesse deciso di vivere con la famiglia nella vicina Teramo, tornava quasi ogni giorno nella sua casa natale e trascorreva interi pomeriggi e serate con i suoi paesani ed amici.

​Amava fortemente la sua terra e tutta la comunità civitelleselo ha sempre riconosciuto come l’Uomo ed il Politico che meglio di altri ha saputo valorizzare le bellezze e le potenzialità del nostro territorio ed ha saputo creare un’immagine turistica di Civitella del Tronto apprezzata dall’intera realtà regionale.

​Profondo conoscitore della storia del nostro territorio, Italo ricoprì il ruolo di Consigliere comunale dal 1964 al 2002 e poi quello di Sindaco dal giugno del 1981 fino al dicembre del 1985.

Durante l’amministrazione Di Dalmazio per Civitella siregistrò un avvenimento di straordinaria importanza: la riapertura al pubblico della Fortezza restaurata, che divenne già nell’estate del 1983 meta di schiere di visitatori e la creazione, in collaborazione con l’avv. Gaetano Ronchi, di una cooperativa di giovani locali per la gestione e la valorizzazione del Forte.

I primi anni ’80 Civitella conobbe, grazie alla sua capacità edalla sua lungimiranza, un periodo di straordinario sviluppo durante il quale si avviarono moltissimi progetti strategici: pubblica illuminazione, metanizzazione, costruzione Scuola Media a Villa Lempa, costruzione nuovo Ufficio Postale, sono soltanto alcuni esempi dei tanti progetti realizzati.

Ed anche quando non fu più Sindaco della nostra cittadina, Italo non smise mai di lavorare per Civitella promuovendola con le sue innate capacità in ogni contesto ed occasione. Negli anni 1986/87/88 da Vice Presidente della Provincia di Teramo fu l’ideatore e l’organizzatore, insieme all’allora amministrazione comunale civitellese, di una manifestazione storica in Fortezza denominata “A la Corte de lu Governatore” rimasta nel cuore e nei ricordi non solo di tutti i civitellesi, ma anche dei numerosissimi turisti.

Ed ancora sotto l’Amministrazione Ronchi fu nominato Presidente del Comitato per i festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia e grazie al suo preziosissimo contributo si organizzarono convegni e mostre.

Italo è sempre stato un uomo ed un politico profondamente intelligente, sempre vicino alla sua gente, che ha sempre coltivato l’ambizione di migliorare la situazione sociale ed economica del territorio comunale ed ha lavorato per questo.

Civitella del Tronto lo ha sempre apprezzato per le sue grandissime doti umane e politiche, lo ha sempre Amato tanto e il suo ricordo sarà da esempio per le nuove generazioni.

“Grazie Italo per tutto quello che ci hai donato, siamo convinti che il nostro grande affetto ti accompagnerà anche in questo ultimo viaggio”

Il Sindaco

Cristina Di Pietro