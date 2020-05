SI E' SPENTO GIANNI DALE, SI CHIUDE UN CAPITOLO DELLA STORIA MUSICALE TERAMANA

Si è spento Gianni Dale. In quella che sembra essere una stagione destinata al saluto delle persone che si sono spese per la nostra città, Teramo piange un altro figlio amato dalla sua città e che molto ha amato la sua città. Se ne è andato Gianni Dale, e con lui se ne va una parte della storia musicale teramana, un altro spicchio splendido di quella tradizione che aveva ereditato dal padre, l'indimenticato e indimenticabile Nino, e che continua negli occhi vivaci e nella voce della figlia Nicoletta.Rstano indimenticabili, per quanti li hanno conosciuti, gli anni di Gianni Dale & his company, con i fratelli Marco Dale ed Elisa Dale (nella formazione della foto sotto, gentilmente concessa da Lina Caruso), come indimenticabile resta il suo INNO DEL TERAMO . Gianni Dale aveva 73 anni, e da qualche tempo combatteva contro un male che non ne aveva placato la vitalità e lo spirito. Negli ultimi giorni, si era aggravato ed era stato ricoverato all'hospice, dove si è spento questa sera. Oltre a Nicoletta, lascia Martina e Francesca. Da domani, la camera ardente al Mazzini.