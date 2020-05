ATTENZIONE, LA TEAM AVVERTE: «BASTA CON LE BUSTE NERE PIENE DI TUTTO, NON LE RACCOGLIEREMO PIU'»

La Te.am Teramo Ambiente S.p.A. vuole condividere attraverso queste foto la situazione che ogni mercoledì,giorno di raccolta del RUR (secco indifferenziato) si presenta nella nostra città.



Buste nere con all'interno tutti i rifiuti di una settimana,quindi anche con il rifiuto organico che costituisce attrattiva per ratti e randagi..sacchi pesanti con all'interno vetro e qualsiasi rifiuto differenziabile.Indignazione anche per tutti i cittadini che diligentemente fanno una buona separazione dei rifiuti ed è evidente e comprensibile come la percentuale di raccolta differenziata non riesca ad aumentare.



Ma in questo momento di emergenza epidiemologica l'aspetto più preoccupante è quello legato all'igiene e al decoro delle vie della nostra città.



Sin da domani saranno affisse nei condomini, ove viene riscontrato questo fenomeno, una locandina con chiaro riferimento all'esposizione del RUR secco indifferenziato che deve avvenire nel mastello grigio in dotazione (come previsto nel regolamento comunale )e,che le buste nere non saranno più raccolte.