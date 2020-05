LATTANZI (SOTTOSOPRA) : “RIPARTIAMO COL CUORE, SUPERPROMOZIONE, PERSONAL SHOPPER E VETRINE TRICOLORE”

Più che una fase 2, per il commercio il 18 maggio è un D-day, il giorno più atteso, quello che segna l’inizio del mondo nuovo. Niente sarà come prima, ma la parola d’ordine é “crederci” e guardare avanti. Con coraggio.

“Certamente non mi aspettavo di dover affrontare anche una pandemia, ma la vita è allo stesso tempo meravigliosa e spietata e ci mette di fronte a situazioni che ci lasciano completamente disarmati - è il commento di Tiziano Lattanzi, vulcanico patron di Sottosopra - Non mi sono mai arreso e ho deciso di affrontare con tutte le mie forze anche questo momento cercando di onorare gli impegni presi e portare avanti il mio progetto”.

Un periodo difficile per tutti, ma per chi vive da sempre nel commercio, quelle serrande abbassate erano un dolore quotidiano.

“Oggi dopo mesi di incertezze, paura, disorientamento sono emozionato per questa ripartenza che con i miei collaboratori abbiamo deciso di affrontare con forza ed orgoglio, riorganizzando lo Store per garantire sicurezza a tutto il personale dipendente ed alla clientela - spiega Lattanzi - Festeggiamo l’inizio di questa nuova fase con una Speciale Promozione per i nostri affezionati clienti, a cui offriamo anche un nuovo servizio su appuntamento per gli acquisti con personal shopper, per garantire, a chi lo desiderasse, maggiore sicurezza”.

Ma siccome il cuore pretende emozioni, oltre a quelle della riapertura, Lattanzi ha deciso di costruire un’emozione collettiva: “Illumiamo le nostre vetrine con i colori della nostra bandiera, quella di un Paese che si sta rialzando! - spiega - Mi auguro per il futuro del mio Store e dell’intera città di Teramo che tutti facciano la loro parte: che il Governo mantenga le promesse e renda fruibili a tutti gli aiuti promessi con procedure più snelle e veloci; che le istituzioni locali siano vicine a tutte le attività commerciali, che tutti i cittadini abbiano a cuore la propria salute e quella degli altri rispettando le regole!”.

In bocca al lupo a tutti noi: “Il mio augurio è per tutti affinchè insieme ripartiamo più forti!”