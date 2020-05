SEQUESTRATE DAI NAS 36MILA MASCHERINE E DENUNCIATI 9 COMMERCIATI

Su tutto il territorio nazionale, non si arrestano i controlli dei Carabinieri del NAS finalizzati a impedire il commercio di dispositivi e gel igienizzanti irregolari. Negli ultimi giorni, i militari dei Nuclei di Firenze, Potenza, Livorno, Viterbo, Milano, Padova, Sassari, Pescara e Roma, hanno sequestrato oltre 36.500 mascherine e circa 150 confezioni di gel igienizzante che presentavano diverse carenze che impedivano di assicurarne la sicurezza d’uso.

Nove commercianti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per illeciti di carattere penale quali falso e frode in commercio.