CAMPLI TRA I BORGHI DEL CUORE SCELTI DA "SIVIaggia"

Dopo il magazine Style del Corriere della Sera, che ha inserito Campli nella speciale selezione dei 20 borghi più belli d’Italia da visitare appena possibile, arriva un altro riconoscimento per il borgo Farnese. Questa volta è la rivista on line SiViaggia, dedicata ai viaggi e al turismo, che ha inserito Campli nella propria speciale selezione dei 100 borghi del cuore.

La rivista ha riservato a Campli un approfondimento dedicato alle sue testimonianze storiche artistiche, anche attraverso un podcast che può essere ascoltato al seguente link: https://siviaggia.it/borghi/campli-borgo-risorto-abruzzo/270425/

“Abbiamo voluto dedicare” - si legge nella lettera inviata dalla rivista all’amministrazione comunale - “una speciale classifica ai borghi italiani, una delle eccellenze del nostro Paese che amiamo e raccontiamo ogni giorno e che presto torneranno a riempirsi di vita e di turisti”.

“Condividiamo l’auspicio di SiViaggia, che ringraziamento per l’attenzione dedicata al nostro borgo. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per Campli e per il lavoro di promozione turistica che stiamo portanti avanti da qualche anno. Stiamo lavorando per ripartire al meglio anche dopo l’emergenza” ha commentato il Sindaco, Federico Agostinelli.