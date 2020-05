DENUNCIATO PER L'ENNESIMA VOLTA IL PREGIUDICATO LOMBARDO "CACCIATO" DA GIULIANOVA... CHE CI RITORNA SEMPRE

GIULIANOVA, ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato, per l'ennesima volta, P.A.V. un pregiudicato di origini lombarde che, in spregio del foglio di via obbligatorio dal Comune di Giulianova, continua a farvi ritorno, violando così le prescrizioni del Questore di Teramo.