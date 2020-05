VOLEVANO LIBERARSI DI UN CONCORRENTE E GLI HANNO FATTO ESPLODERE LA VETRINA, ARRESTATI GLI AUTORI DELL'ATTENTATO ALLA PIZZERIA DI ROSETO

Le meticolose attività investigative svolte dai militari dell’Arma hanno chiarito sia le modalità organizzative che quelle esecutive dell’attentato: in particolare, nella giornata del 3 febbraio scorso, A.P. e la sua compagna si recarono a Napoli, dove reclutarono S.R., un pregiudicato esperto di esplosivi e attivo in ambienti malavitosi campani. Quest’ultimo, a bordo della sua auto, al seguito della coppia rosetana e con l’ordigno già pronto all’uso, all’alba del 5 febbraio giunse a Roseto degli Abruzzi. Tutti insieme si recarono presso la pizzeria Anima Concept, dove S.R. posizionò e fece esplodere la bomba, tornandosene immediatamente dopo a Napoli.

Il fatto commesso dai tre è stato connotato dal cosiddetto metodo mafioso. Infatti, A.P., prima del grave gesto intimidatorio e vantando le sue conoscenze con noti esponenti della malavita campana, aveva minacciato alcuni dei soci della pizzeria, inducendoli a temere per la loro sorte e per la loro attività lavorativa.

A.P. ed S.R., al termine delle formalità di rito in caserma, sono stati condotti in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, mentre S.M. è stata posta agli arresti presso il proprio domicilio.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli investigatori per la rapida soluzione di un caso che, per la sua inaudita violenza, ha provocato grande clamore ed allarme sociale nella popolazione locale.

L’evento dimostra che fatti gravi di intimidazione e violenza, come quello occorso a Roseto, non conoscono confini geografici, ma dimostra altresì la prontezza di Carabinieri e Magistratura in Abruzzo ad arginare con successo anche le forme espansive e insidiose di criminalità.