LA LETTERA / "DI BONAVENTURA MAI VISTO A VILLA MOSCA E QUELLA RECINZIONE E' ROTTA DA ANNI"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno abito di fronte al campetto di villa mosca, vorrei precisare che:

1. la recinzione in legno è rotta da anni, vorrei capire chi è il genio che ha messo le recinzioni in legno all'aperto quando il legno è soggetto ad usura;

2. la ringhiera vicino alla porta idem;

3. il cestino idem anzi dite a Bonaventura di farli pulire;

4. solamente i mattoni bianchi e rossi, che tra l'altro sono stati pitturati due anni fa dai ragazzi di villa mosca, sono stati spostati in questi giorni.



Di Bonaventura, mai visto a Villa Mosca!!!!!!!!