SECONDA NOTTE DI BUIO ASSOLUTO A VILLA MOSCA...L’ASSESSORE DOV’È?

La foto che vedete non è sbagliata. È quello che succede in questo momento. La prova di come il Comune di Teramo gestisce la "manutenzione" della pubblica illuminazione. Siamo al secondo giorno di buio assoluto a Villa Mosca, in via Micozzi. Assessore Di Bonaventura venga a vedere, è facile da trovare: è la strada totalmente al buio.