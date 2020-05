ECCO LA PERSONA CHE HA SCARICATO UN “BAGNO” IN VIA DELL’ARCO

Scoperto l'inventore del "bagno pubblico" in via dell'Arco denunciato da certastampa ieri. La Polizia Locale ha acquisito le immagini del grave episodio verificatosi e avviato immediatamente le indagini per identificare e sanzionare l'autore dell'illecito.

"Prosegue l'azione di vigilanza ambientale e controllo del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale - spiega il Comune - con l’auspicio che si tratti di un episodio isolato, tale da non mettere in discussione i principi e i valori insiti nel concetto di decoro urbano, verso cui ogni singolo cittadino dovrebbe tendere per il bene della città in cui si vive".