IL PARADOSSO DEI SACCHI NERI: LA TEAM NON LI RACCOGLIE PIU'... MA NESSUNO LI CONTROLLA E RIMUOVE... E SI ACCUMULANO... E I MASTELLI DOVE SONO?

«Non si raccolgono più i sacchi neri». La TeAm è stata ferrea nel prendere questa decisione... epocale, stanca del fatto che i cittadini non ne volevano sapere di rispettare la regola della differenziata e, nel sacco nero, mettevano di tutto. Giusto? Bene, il paradosso è che ...se non li raccoglie la TeAm, i sacchi neri... non li raccoglie nessuno, visto che di fatto non c'è alcun sistema di controllo e sanzione. Chi dovrà verificare e multare? Chi dovrà fare in modo di scoprire il cittadino che non rispetta la regola? Soluzione: i sacchi restano.. e si accumulano. E non solo, visto che i comitati di quartiere stanno ricevenfdo numerose segnalazionI da cittadini che, recatisi alla teramo Ambiente a chiedere i mastelli per la differenziata, sono stati cistretti a tornarsene a casa a mani vuote. Perché?