LA LETTERA / LA TEAM NON VUOLE LE BUSTE NERE, MA CON QUELLE TRASPARENTI SI VIOLANO NORME DEL GARANTE DELLA PRIVACY



In riguardo all'articolo pubblicato questa mattina inerente la raccolta differenziata

Consiglio a tutti i cittadini di andare a guardare precisamente cosa dice il garante della privacy in riguardo la raccolta differenziata in particolare secco e quindi indifferenziato .

Colgo l'occasione per sollevare un problema concerto riguardante la fornitura da parte della TEAM inerente i mastelli grigi : la stessa Team mi ha detto che la fornitura degli stessi equivale ad un solo mastello grigio per famiglia.quindi se io dovessi produrre più indifferenziato di quello che entra nel mastello dove lo metto???

L'OPERATORE della TEAM mi ha risposto che è matematicamente impossibile che io produca più immondizia di quello che entra nel mastello e di conseguenza se ne dovesse essere di più il tutto equivarrebbe alla mia cattiva separazione dell'immondizia perché secondo loro butterei tutto nel SECCO senza differenziare.

Poi mi hanno detto che non ritireranno più le buste nere perché desiderano che io metta la mia immondizia nelle buste trasparenti per vedere quello che c'è dentro .

Ed io invece rispondo a questa gente dicendo che NON SI PUÒ E NON SI DEVE VEDERE QUELLO CHE C'È DENTRO APPUNTO PER POTER MANTENERE LA PRIVACY DI OGNUNO DI NOI anche perché non sono io a dirlo ma è IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Chiedo di rimanere nell'anonimato.