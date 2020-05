VOLA IN UN CAMPO UNA PANDA CON 4 RAGAZZI, TRE ILLESI, UN FERITO

Nella prima mattina di oggi, intorno alle 5:30, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta nella zona industriale di Scerne di Pineto, lungo la SP27, a seguito di un incidente stradale. Una Fiat Panda, con quattro ragazzi a bordo di età compresa tra 20 e 21 anni, mentre percorreva la strada provinciale in direzione Pineto, è andata fuori strada, terminando la sua corsa all'interno di un campo coltivato al lato della carreggiata. A seguito dell'incidente l'auto si è ribaltata sul lato dell'autista. Tre dei ragazzi a bordo dell'auto non hanno riportato particolari conseguenze, mentre il quarto, che ha riportato un trauma facciale, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 di Giulianova presso l'Ospedale di Giulianova, per essere sottoposto alle cure necessarie. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto che successivamente è stata recuperata da carroattrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova per effettuare i rilievi dell'incidente e regolare il traffico veicolare.