NASCE IL "CAMMINO DI SANTIAGO" DEI PARCHI ITALIANI, NAVARRA: «IDEA BELLISSIMA»

Un "Sentiero dei Parchi" che attraversa i principali parchi italiani, con un "passaporto" che attesta le tappe fatte, come nel Cammino di Santiago. E' l'idea alla quale sta lavorando il Ministero dell'Ambiente insieme al Club Alpino Italiano. Lo ha rivelato stamani il ministro, Sergio Costa (M5S), nel corso di un forum su Facebook sulla Giornata mondiale della biodiversità. "Stiamo definendo un protocollo d'intesa col Cai, che è presente in tutta Italia con 320.000 volontari - ha spiegato Costa -. Il Club alpino ci aiuta ad immaginare un Sentiero dei Parchi su tutti i sentieri dei parchi nazionali. Sarà una iniziativa che permetterà ai cittadini di godere della natura attraverso l'ecoturismo. Ci sarà un "passaporto dei parchi", a cura del Ministero dell'Ambiente, e alla fine del percorso ci sarà un riconoscimento. E' una iniziativa che imita un po' il Cammino di Santiago". "Bellissima iniziativa che darà ulteriore impulso e possibilità di azione ai nostri territori". E' il commento entusiasta del presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso Tommaso Navarra all'idea del Ministro Costa di lanciare una sotta di Camino di Santiago dei parchi italiani.

"Il Parco già nel 2017 aveva adottato e implementato con uno specifico finanziamento del ministero il passaporto del Parco Nazionale siamo stati i primi a livello italiano a farlo e adottarlo nell'ambito di una progettualità più ampia. che abbiamo chiamato 'Riscossa', all'esito del sisma 2016 che aveva colpito Amatrice e con finanziamento 150.000 euro. Abbiamo ipotizzato che lo strumento di colloquio per la riapertura dei nostri territori potesse essere questa splendida iniziativa del passaporto: è chiaro che ci candidiamo nell'Italia a rappresentare quella possibilità di collegamento anche con l'altro sentiero che il collegherà Roma fino alla Basilica di Collemaggio L'Aquila, per una trasversalità di transumanza orizzontale".