CADE CON LA MOTO, GRAVE IL NOTO MEDICO TERAMANO MAURO D'EUSANIO

Sarebbe grave, in prognosi riservata un motocioclista che è caduto, per cause in corso di accertamento, Villa Volpe, questa mattina intirno alle 7,30. Trasportato in elicottero al Mazzini, l'uomo è in codizioni molto serie. Si tratta di un conosciuto medico, 54enne, Mauro D'Eusanio, cardiochirurgo, che stava raggiungendo il Mazzini per prendere servizio. Non sarebbe in pericolo di vita.