LA REGIONE NOMINA DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO ALL'IZS, SARA' IL PROSSINO PRESIDENTE

E’ l’avvocato atriano Davide Calcedonio Di Giacinto il designato a ricoprire il ruolo di componente nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. La votazione è avvenuta nell’odierna seduta del Consiglio regionale. In aula erano 16 i consiglieri regionali presenti che hanno preso parte alla votazione con il seguente risultato: 12 voti sono andati a Di Giacinto, 2 schede sono risultate nulle, 2 schede sono risultate bianche. Di Giacinto è quindi risultato designato con 12 voti favorevoli e la sua nomina spetterà al Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Rinviata al prossimo Consiglio regionale invece la nomina a Garante dell’Infanzia dell’avvocato civilista Maria Concetta Fallivene che dopo tre votazioni non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale necessari per l’elezione.