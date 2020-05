Cosa succede in città? / ADVENTURA PARK CERRANO RIAPRE

L’' Adventure Park Cerrano, all’interno del parco di villa Filiani, a Pineto, è un fantastico parco acrobatico in altezza che offre attività adrenaliniche sia per adulti che per bambini. Si sviluppa in un'oasi di verde e pace situato a Pineto (TE). Il parco dista in linea d'aria solo 200 metri dalla riva del mare. E’ispirato alla natura che lo circonda, e di cui fa parte. I giochi, gli sport e le aree relax sono un vero e proprio ecosistema, in cui tutte le parti sono connesse tra loro. Vivendo appieno il parco ci si rende conto che le possibilità e le combinazioni sono infinite: ci si potrebbe trovarea saltare dalla cima di un albero e subito dopo ricaricare le energie facendo un picnic sul prato. Si potranno affrontare i percorsi sospesi fra gli alberi e scendere a tutta velocità, ma anche fare un'escursione sui sentieri dedicati al trekking o una gita . Insomma, l'insieme delle attrazioni forma un'offerta varia ed entusiasmante!L’Adventure Park è molto vicino alle magnifiche onde del mare, le sue strutture sono tra le più sicure e all’avanguardia in Europa per garantiremomenti di pura emozione e divertimento. Tra prati e alberi, sotto un cielo azzurro e circondati da un paesaggio magico, si potrànno sperimentare eccitanti attività sportive e ludiche, da soli, con gli amici o in famiglia. Nel Parco Cerrano ogni età potrà crearsi il proprio percorso e il proprio menù di esperienze, in base alle proprie abilità e passioni, dalle arrampicate ai ponti sospesi, ogni esperienza si trasformerà in un momento e in un ricordo speciale. Il 7 giugno 2020 il o parco riaprirà , con nuovi giochi e divertimenti, adattando tutto secondo le nuove normative . Come sempre , la sicurezza è al primo posto.Certamente bisognerà collaborare rispettando qualche regola in più ma , insieme, ci si potrà tornare a divertir conl’avventura. . Per il mese di giugno il parco sarà aperto: SABATO e DOMENICA .Sarà possibile accedere ai percorsi 𝗦𝗢𝗟𝗢su prenotazione al numero 𝟑𝟐𝟎𝟑𝟏𝟐𝟖𝟏𝟔𝟖. Gli ingressi saranno divisi in quattro turni :

- 1º turno 9:00-11:00

- 2º turno 11:00-13:00

- 3º turno 15:00-17:00

- 4º turno 17:00-19:00

(sarà possibile prenotarsi fino ad un’ora prima del turno scelto)

Telefonicamente sarete informati su tutti i dettagli da seguire per l’accesso al parco.

Leo Nodari