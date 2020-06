VIDEO INCREDIBILE / SI RITROVA DUE LUPI NEL CORTILE DI CASA: «SONO TERRORIZZATO, HO ANCHE UNA BAMBINA DI 2 ANNI»

Ecco l'incredibile trestimonianza di un nostro lettore: «Abito in via S.Lucia, ad Isola del Gran Sasso, in prossimità del Parco Nazionale. Ieri mattina intorno alle 6.30 nel piazzale della mia abitazione si aggiravano a sorpresa 2 lupi!!! Sono stati dei momenti terribili per mia madre, che improvvisamente, mentre lei si prendeva cura dei fiori, si è ritrovata davanti questi 2 animali pericolosi!!! Per fortuna che non ha agito d'istinto scappando, ma che pacatamente si è allontanata x mettersi in salvo. Sono molto preoccupato in quanto nella zona ci sono bimbi piccoli, e io ho una bimba di 2 anni e nipoti che spesso giocano nell'area sopra citata. Come si fa a stare tranquilli? Non è ammissibile una situazione del genere, ritrovarsi con dei lupi che girovagano per casa»

GUARDA LE IMMAGINI