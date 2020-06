MORRA: «LASCIO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LANCIARE UN SASSO NELLO STAGNO». AL SUO POSTO RIENTRA L'EX VICESINDACO MIRELLA MARCHESE

"Le mie dimissioni da Consigliere hanno carattere esclusivamente amministrativo, il mio impegno nel partito rimane forte e sin da domani avrò il piacere di rivedervi tutti in Piazza. Questo gesto è un sasso lanciato nello stagno per portare ad un rinnovamento forte per la futura coalizione di centrodestra che si presenterà alla prossima tornata amministrativa al comune di Teramo. Un gesto di semplice coerenza con la mia persona, il mio operato e la mia storia.

Il centrodestra abruzzese e teramano deve ritrovare quella capacità di orientarsi e questo passa obbligatoriamente nel ridare serietà ai percorsi e ai partiti andrà dunque premiato il merito e l’appartenenza necessaria non solo per vincere le elezioni ma anche per poter offrire una proposta amministrativa forte e credibile e in Fratelli d'Italia Provincia di Teramo questo processo lo abbiamo ben chiaro!" questo è il post con il quale Giandonato Morra ha lasciato il Consiglio Comunale, Al suo posto rientra Mirella Marcehese