TRATTORE IN FIAMME, SI SALVA OPERAIO DEL COMUNE

Nel corso della mattina di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla SP48, subito dopo Villa Tofo di Torricella Sicura, per l'incendio di un trattore con braccio tagliaerba in dotazione al comune di Torricella. L'autista del mezzo operativo, mentre stava provvedendo allo sfalcio dell'erba sulla banchina stradale, si accorgeva della presenza delle fiamme a bordo ed arrestata immediatamente la marcia, per poi allontanarsi mettendosi al sicuro. Nonostante i suoi tentativi di spegnere il trattore con alcuni estintori, le fiamme lo hanno avvolto completamente. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio utilizzando i naspi in dotazione all'autopompa con cui sono giunti sul posto. Durante tutta la durata dell'intervento la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico.

Successivamente, un'altra squadra del Comando di Teramo ha effettuato un intervento di soccorso ad un vitello in località Spiano di Teramo. Il bovino è fuggito dalla stalla e si è allontanato lungo una strada in discesa finendo per scivolare in un dirupo. Sono risultati infruttuosi alcuni tentativi di recuperare il bovino, di oltre quattro quintali e mezzo di peso, a causa della zona particolarmente impervia. È stato quindi chiesto quindi l'intervento dell'elicottero "Drago 124" del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara, che è giunto sul posto in breve tempo. Un veterinario ha provveduto a sedare il bovino che i vigili del fuoco e gli aerosoccorritori del mezzo aereo hanno posizionato su una rete di salvataggio agganciata al gancio baricentrico dell'elicottero. È stato quindi sollevato da terra e dopo un breve tragitto in volo è stato lasciato in un terreno adiacente alla stalla. Il vitello è stato preso in cura dal veterinario chiamato sul posto dall'allevatore proprietario dell'animale.