ECCO DOVE SONO I SACCHI NERI... TUTTI SOTTO LA SEDE DELLA TERAMO AMBIENTE

Cercavate i sacchi neri? Vi siete chiesti che fine facciano tutti quelli che, per ordine della TeAM non possiamo più usare? Ecco la risposta: vanno a finire tutti sotto la sede della TeAm in via Delfico. Queste foto, inviateci da un lettore di certastampa, sono state scattate oggi alle 12.15 e sono la testimonianza più che evidente di una situazione paradossale... proprio a pochissimi centimetri dalla porta degli uffici della Teramo Ambiente