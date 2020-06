INCENDIO DISTRUGGE 80 ROTOBALLE

Oggi, intorno alle 13:00, una squadra del distaccamento di Nereto degli Abruzzi, con un'APS (AutoPompaSerbatoio), un fuoristrada con modulo antincendio, con l'ausilio di un'autopompa e due autobotti del Comando di Teramo, è intervenuta per un incendio di fienile.

L'incendio è avvenuto in un capannone agricolo in via Del Grano a Bellante.

L'incendio ha coinvolto circa 80 rotoballe di fieno ed è stato affrontato dai vigili del fuoco con getti degli idranti in dotazione per evitare che le fiamme potessero estendersi alla stalla e all'abitazione vicine. I proprietari del fienile sono riusciti a recuperare un trattore ricoverato nel fienile prima che subisse gravi danni a causa dell'azione delle fiamme. Al momento l'intervento è ancora in corso, con lo spegnimento dei focolari residui e lo smassamento del materiale parzialmente bruciato, anche utilizzando un mezzo meccanico messo a disposizione dai proprietari del fienile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bellante per gli adempimenti di propria competenza.