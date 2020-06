IN GIAPPONE MANGERANNO PRODOTTI AGRICOLI TERAMANI, GRAZIE AD UNA PROMESSA...MANTENUTA

La promessa è stata mantenuta! E sì perché il 4 giugno dell’anno scorso la Dott.ssa Lara Tricerri, Presidente della Lest che è anche partner commerciale della Camera di commercio italiana a Tokyo, fece una promessa alla platea che si era riunita presso l’Università Di Teramo in un Convegno dal titolo “Teramo: un ponte per il Giappone” organizzato dall’ allora assessore alle politiche internazionali Prof.ssa Mariacristina Marroni e dalla soprano Sandra Buongrazio. La promessa era quella di provare a portare almeno un’azienda nella terra del Sol Levante. Punto di partenza di questo progetto sono stati il maxi accordo di libero scambio tra Unione Europea e Giappone, che prevede l’eliminazione delle tariffe doganali sul 99% dei prodotti e dei servizi scambiati tra i due Paesi, ma anche la rimozione degli ostacoli di carattere normativo che fino a questo momento impedivano alle imprese di accedere al mercato giapponese, e l’amicizia creatasi tra Sandra Buongrazio e Lara Tricerri durante i loro viaggi di lavoro in Giappone con la Santa Sede. La proposta di Sandra Buongrazio venne accolta dalla Prof.ssa Marroni che credette da subito al progetto ambizioso di rilanciare il nostro territorio sul mercato internazionale.

L’azienda che ha creduto fin da subito al progetto è stata l’azienda agricola Podere Francesco che ha la sua sede sulle colline di Mosciano Sant’Angelo. L’azienda agricola a conduzione familiare integra l’esperienza quarantennale di Bruno nell’agricoltura, con la passione dei suoi tre figli, Clemente, Simone e Manuel, che sono sempre alla ricerca delle migliori varietà di frutta e delle più innovative tecniche di coltivazione. Il particolare pendio naturale del terreno su cui sorgono i frutteti, più di 80 varietà tra Pomacee e Drupacee, evita spontaneamente la formazione di ristagni d’acqua che, insieme alla vicinanza del buon clima della costa, garantisce la raccolta di frutti dal sapore inconfondibile.

Inoltre, Podere Francesco mostra particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: oltre a possedere e rispettare con impegno le certificazioni della Produzione Integrata e del Global GAP, l’azienda ha installato su tutte le sue colture un impianto di irrigazione a goccia, che permette un utilizzo efficace dell’acqua risparmiandone i consumi e tagliando gli sprechi.

L’idea è quella di esportare i loro lavorati (confetture, passate e succhi di frutta) e questo sarà possibile grazie alla vincita di un bando nazionale che permetterà all’ azienda di prepararsi a conquistare il mercato internazionale con l’ausilio della Lest.

Sandra Buongrazio e Maria Crisina Marroni concludono: “Siamo molto soddisfatte del lavoro fatto in questo anno! Siamo sicure che i prodotti abruzzesi abbiano tutte le caratteristiche per affrontare il mercato orientale e non solo, soprattutto in questo momento di grande crisi economica! L’Abruzzo, polmone verde dell’Italia, ha il diritto di conquistare un posto di primo piano nell’esportazione dei prodotti enogastronomici e delle sue bellezze naturali